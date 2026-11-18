Польські спецслужби та військові наприкінці жовтня — на початку листопада зірвали ймовірну російську провокацію поблизу кордону з Калінінградською областю РФ. За даними польських джерел, операція могла призвести до великої кількості жертв, а відповідальність за неї планували покласти на Україну.

Про це пише Rzeczpospolita, посилаючись на високопоставлених співрозмовників, пов’язаних із польськими силовими структурами.

За інформацією видання, російські спецслужби готували диверсійну операцію на території Польщі неподалік кордону з Калінінградською областю. Вона мала бути пов’язана з можливим незаконним перетином кордону та інсценованою атакою на об’єкт на території Росії.

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“У нас була інформація про конкретні цілі, які мали бути атаковані. Росіяни розраховували на велику кількість жертв”, — заявив співрозмовник газети у польських службах.

Відповідальність хотіли покласти на Україну

За даними Rzeczpospolita, операцію планували провести під чужим прапором, щоб створити враження причетності України.

Згідно з описаним сценарієм, люди, які видавали б себе за “українських диверсантів”, мали нелегально перетнути російсько-польський кордон.

Джерело видання припустило, що таких людей могли вбити під час перетину кордону або залишити при них докази, які мали б вказувати на їхнє українське походження.

Одночасно планувалася інсценована атака на об’єкт на території Росії. За оцінкою співрозмовників видання, це могло бути використано для подальшої політичної ескалації.

Польща стягнула до кордону силовиків і військових

На тлі інформації про можливі диверсії польська поліція створила спеціальний оперативний штаб. До району кордону були направлені поліцейські, контртерористичні підрозділи, прикордонники, військові та спецслужби. Rzeczpospolita раніше повідомляла приблизно про 200 залучених поліцейських.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск 3 листопада офіційно повідомив, що польські служби запобігли можливій провокації на кордоні з Росією в районі Калінінградської області.

За його словами, невдовзі після опівночі прикордонники зафіксували підозрілий рух біля кордону, після чого сили були приведені в готовність.

Туск заявив, що інформація про можливі російські провокації надходила як від польських, так і від союзницьких спецслужб, зокрема партнерів по НАТО.

Метою могло бути припинення допомоги Україні

За даними Rzeczpospolita, масштабна операція польських військових і спецслужб стала одним із факторів, які завадили реалізації російського сценарію.

Співрозмовники видання вважають, що однією з можливих цілей провокації було створення політичного тиску на Варшаву та спроба змусити Польщу скоротити або припинити підтримку України.