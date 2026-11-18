У Києві та Київській області внаслідок російських атак постраждали щонайменше п’ятеро людей, серед них дитина. У Вишгородському районі зруйновані та пошкоджені житлові будинки, а в столиці виникли пожежі й пошкодження гаражів та автомобілів.
Про це повідомила ДСНС України.
У селі Нові Петрівці Вишгородського району внаслідок атаки травмовані четверо людей, серед них дитина.
Зруйновані два житлові будинки, виникли пожежі.
Рятувальники врятували жінку, яка перебувала під час влучання російського БпЛА в одному з будинків. Ще двох людей, серед яких дитина, врятували місцеві мешканці.
Пожежі ліквідували. На місці тривають аварійно-рятувальні роботи, фахівці ДСНС розбирають завали та проливають конструкції.
У Новосілках горів склад і сім автомобілів
У селі Новосілки Вишгородського району після російської атаки виникла пожежа складської будівлі та семи автомобілів.
Рятувальники ліквідували загоряння та продовжили розбирати й проливати конструкції.
Вибуховою хвилею пошкоджені чотири приватні житлові будинки, господарська будівля та легковий автомобіль.
У Києві постраждала одна людина
У столиці внаслідок чергової російської атаки постраждала одна людина.
У Печерському районі після влучання виникла пожежа на відкритій території недобудови. Постраждалого передали медикам для госпіталізації.
У Солом’янському районі горіли вантажні автомобілі на площі 180 кв. м.
Вибуховою хвилею також частково зруйновані розташовані поруч гаражі одного з гаражних кооперативів.
У ДСНС повідомили, що всі пожежі у столиці ліквідовані.