У Києві та Київській області внаслідок російських атак постраждали щонайменше п’ятеро людей, серед них дитина. У Вишгородському районі зруйновані та пошкоджені житлові будинки, а в столиці виникли пожежі й пошкодження гаражів та автомобілів.

Про це повідомила ДСНС України.

У селі Нові Петрівці Вишгородського району внаслідок атаки травмовані четверо людей, серед них дитина.

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Зруйновані два житлові будинки, виникли пожежі.

Рятувальники врятували жінку, яка перебувала під час влучання російського БпЛА в одному з будинків. Ще двох людей, серед яких дитина, врятували місцеві мешканці.

Пожежі ліквідували. На місці тривають аварійно-рятувальні роботи, фахівці ДСНС розбирають завали та проливають конструкції.

У Новосілках горів склад і сім автомобілів

У селі Новосілки Вишгородського району після російської атаки виникла пожежа складської будівлі та семи автомобілів.

Рятувальники ліквідували загоряння та продовжили розбирати й проливати конструкції.

Вибуховою хвилею пошкоджені чотири приватні житлові будинки, господарська будівля та легковий автомобіль.

У Києві постраждала одна людина

У столиці внаслідок чергової російської атаки постраждала одна людина.

У Печерському районі після влучання виникла пожежа на відкритій території недобудови. Постраждалого передали медикам для госпіталізації.

У Солом’янському районі горіли вантажні автомобілі на площі 180 кв. м.

Вибуховою хвилею також частково зруйновані розташовані поруч гаражі одного з гаражних кооперативів.

У ДСНС повідомили, що всі пожежі у столиці ліквідовані.

