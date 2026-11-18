Протягом 18 листопада російські війська понад 20 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та ракетами. Внаслідок ударів поранення дістали шестеро людей.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА. Інформацію про наслідки атак також оприлюднила ДСНС.
У Павлограді постраждали п’ятеро людей. Усі вони лікуються амбулаторно.
Внаслідок атаки у місті пошкоджені приватні будинки, господарські споруди та складські приміщення.
Жінку на Самарівщині госпіталізували
У Губиниській громаді Самарівського району російські війська вдарили по агропідприємству.
Поранення дістала 50-річна жінка. Її у стані середньої тяжкості доправили до лікарні.
Під ударами були Нікопольщина та Синельниківщина
У Нікопольському районі російські війська атакували Нікополь, Марганецьку та Покровську громади.
Пошкоджені підприємство та приватні будинки.
У Покровській громаді Синельниківського району пошкоджений приватний будинок.
Рятувальники ліквідували всі пожежі, які виникли внаслідок атак.