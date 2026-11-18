Посланці Трампа попередили Росію, що нинішній шанс на угоду щодо України може бути останнім

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Поранення дістала 50-річна жінка. Її у стані середньої тяжкості доправили до лікарні.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА . Інформацію про наслідки атак також оприлюднила ДСНС .