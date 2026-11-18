Спецпредставники США Стів Віткофф і Джаред Кушнер попередили представників Росії та України, що нинішній раунд переговорів може стати останньою реальною можливістю укласти угоду до зміни політичної ситуації у Вашингтоні. Американська сторона, за даними видання, намагається переконати Москву, що надалі запропоновані зараз умови можуть стати для неї менш вигідними.

Про це пише Kyiv Independent, посилаючись на співрозмовників, обізнаних із перебігом переговорів.

За словами одного з джерел, аргумент Вашингтона полягає в тому, що після зміни балансу сил у Конгресі США може зрости двопартійний тиск щодо збільшення військової та фінансової допомоги Україні, а простір адміністрації Дональда Трампа для маневру у відносинах із Росією — звузитися.

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Американські переговорники намагаються донести до Кремля, що нинішні умови можуть не залишатися на столі довго і Москва ризикує втратити можливість отримати поступки від Вашингтона.

Росію переконують не відкладати переговори

За даними Kyiv Independent, ця тактика активізувалася після того, як Росія у вересні відмовилася від запланованих тристоронніх переговорів, хоча раніше принципово погодилася на них після поїздок Віткоффа і Кушнера до Києва та Москви.

Після цього американські переговорники почали переконувати Кремль укласти угоду, поки нинішня адміністрація США все ще має достатньо можливостей для її реалізації.

Джерела видання вважають, що цей аргумент допоміг повернути Москву за стіл переговорів. Росія погодилася відновити тристоронній формат зі США та Україною.

Президент Володимир Зеленський 11 листопада також говорив про “вікно можливостей” для досягнення результатів у переговорах до 2027 року.

Донбас залишається головною вимогою Москви

Територіальне питання, за інформацією видання, залишається центральною вимогою Кремля.

Москва продовжує наполягати на передачі їй частин Донецької та Луганської областей, які російські війська не змогли захопити, і заявляє американським переговорникам, що має намір отримати ці території військовим шляхом.

Водночас держсекретар США Марко Рубіо неодноразово називав Донбас головним питанням переговорів і заявляв, що Росія навряд чи зможе захопити його найближчим часом.

Через це Вашингтон вивчає можливість ширшої дипломатичної домовленості, яку Москва могла б представити як вигідний для себе результат.

США обговорюють нову архітектуру безпеки в Європі

Однією з ідей, що з’явилися під час переговорів, стала нова угода про безпеку між Росією та Європою.

Москва протягом тривалого часу вимагає змінити європейську архітектуру безпеки, зокрема обмежити розширення НАТО та скоротити військову присутність Альянсу.

За даними Kyiv Independent, команда Трампа зараз веде два дипломатичні треки паралельно: переговори про завершення війни та обговорення майбутніх відносин у сфері безпеки між Росією і Європою.

Український посадовець, обізнаний із переговорами, зазначив, що другий напрям може просуватися лише після досягнення мирної угоди між Києвом і Москвою.

Переговори залишаються напруженими

Новий раунд переговорів між українською, російською та американською делегаціями 10–11 листопада не продемонстрував готовності Москви пом’якшити свої вимоги.

За словами співрозмовника Kyiv Independent, переговори були напруженими, а російська делегація не виявляла особливої готовності обговорювати енергетичне перемир’я чи інші заходи з деескалації.

Територіальні вимоги Росії також не змінилися.

“Вони все ще говорять про Донбас, але на додачу до цього з’явилася нова історія про європейську архітектуру безпеки”, — сказав виданню високопоставлений український посадовець.

Наступний етап переговорів очікується 19 листопада в Берліні, де мають зустрітися представники США, України та європейських країн для координації позицій.

За даними Kyiv Independent, ключове питання полягає в тому, чи погодяться європейські держави з новою американською ідеєю щодо безпекових домовленостей із Росією. Співрозмовники видання в Європі наразі заявляють, що не підтримують її.

Раніше “Головне в Україні” писало, що США активізували переговори щодо завершення війни та обговорюють із Києвом, Москвою і європейськими партнерами територіальні питання, майбутнє членство України в НАТО та нову архітектуру безпеки в Європі. За даними Bloomberg, Вашингтон також запитував Україну, чи погодилася б вона поступитися Донбасом в обмін на вступ до Альянсу.