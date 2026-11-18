Президент Володимир Зеленський заявив, що 19 листопада під час зустрічей у Берліні представники президента США мають надати Україні інформацію про переговори Дональда Трампа, зокрема ті, що відбуваються в Китаї. Київ також планує обговорити з європейськими лідерами наступні кроки у переговорах із Росією.

Про це Зеленський повідомив у вечірньому зверненні.

За його словами, 19 листопада відбудеться важлива зустріч Коаліції охочих. Партнери готують нові пакети підтримки України у сфері оборони та енергетики, а також низку двосторонніх зустрічей.

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“Розраховуємо на зустріч із представниками Президента Сполучених Штатів Америки й будемо говорити з європейськими лідерами по наступних наших кроках в перемовинах із росіянами”, — заявив Зеленський.

Президент додав, що американські представники пообіцяли у Берліні надати інформацію про переговори Трампа, які зараз відбуваються, зокрема в Китаї.

“Ми з європейцями маємо чітку спільну позицію: питання України повинні вирішуватись за участі України, питання Європи повинні вирішуватись за участі Європи”, — наголосив Зеленський.

ППО, F-16 і фінансування

Серед головних тем майбутньої зустрічі Коаліції охочих Зеленський назвав посилення протиповітряної оборони.

За його словами, ППО було головною темою і на попередній зустрічі у форматі “Рамштайн”.

Президент також заявив про прогрес у питанні F-16.

“Україні потрібно більше літаків, ми готуємо відповідну спільну з партнерами роботу. Рішення будуть. Буде більше нашої авіації”, — сказав він.

Ще одним пріоритетом Зеленський назвав фінансування виробництва зброї, оборони та стійкості українського бюджету.

Він також згадав підготовлений Єврокомісією механізм, який має дозволити надати Україні додаткові €45 млрд наступного року.

Найскладніша ситуація з електрикою — на Харківщині та Сумщині

Зеленський також повідомив про доповідь міністра енергетики Дениса Шмигаля щодо ситуації з електропостачанням.

За словами президента, найскладніша ситуація зараз у Харківській та Сумській областях. Непростою вона залишається також на Дніпропетровщині та Полтавщині.

Крім того, російські удари були по Одесі та Одеській області, Миколаївщині й Запоріжжю.

На місцях працюють ремонтні бригади, а Україна, за словами Зеленського, забезпечила необхідні ресурси для відновлення.

Зеленський заявив про “сильні позиції” на фронті

Президент також повідомив про доповідь головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого.

За словами Зеленського, українські позиції на фронті залишаються сильними, попри інтенсивні спроби російських військ наступати на Добропілля та Костянтинівку.

Окремо президент повідомив, що уряд і військові опрацювали рішення щодо маршрутів українського експорту через Чорне море та європейські країни.