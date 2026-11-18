Під час масштабного удару по Кримському мосту Україна використала власну мережу дронів-ретрансляторів, які військові називають “літаючими модемами”. Система дозволила підтримувати зв’язок із далекобійними безпілотниками та ракетами без використання військової версії Starlink — Starshield.

Про це пише Financial Times, посилаючись на українських операторів далекобійних ударних систем.

За даними видання, операцію проводили бійці 7-го центру далекобійних операцій разом з окремим підрозділом, який запускав крилаті ракети.

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У результаті атаки відбулося часткове руйнування Кримського мосту — одного з ключових транспортних об’єктів, що з’єднує окупований Крим із Росією.

Дрони працювали як повітряні ретранслятори

“Літаючі модеми” являють собою дрони, оснащені системами зв’язку, які виконують роль повітряних ретрансляторів.

Вони передають сигнал між операторами та ударними безпілотниками або ракетами на великій відстані.

Завдяки цьому оператори можуть отримувати відео в реальному часі та коригувати політ зброї навіть за сотні кілометрів від місця запуску.

За словами українських військових, система допомагає обходити російські засоби протиповітряної оборони та протидіяти спробам заглушити зв’язок.

Раніше значна частина українських далекобійних дронів летіла до цілі за заздалегідь заданими координатами без можливості коригування маршруту оператором.

Один із пілотів назвав такий принцип “запустив і забув”. Через неможливість змінювати маршрут багато безпілотників збивали.

Starshield не використовували через обмеження швидкості

Під час операції українські підрозділи свідомо не використовували Starshield — військову версію супутникової системи Starlink.

Один із військових повідомив FT, що протягом більш ніж тижня швидкість роботи Starshield була обмежена приблизно до 161 км/год, тоді як для операції була потрібна значно вища швидкість зв’язку.

Володимир Зеленський заявив, що Україна не отримала пояснень щодо цих обмежень ані від Пентагону, ані від Білого дому, ані від SpaceX.

За даними FT, проблеми зі Starlink виникали і раніше, після чого роботу сервісу частково відновлювали.

По мосту запускали ракети Flamingo

У ніч із понеділка на вівторок Україна здійснила кілька хвиль ударів безпілотниками та ракетами.

Співзасновник і головний конструктор Fire Point Денис Штілерман опублікував відео запуску трьох крилатих ракет Flamingo FP-5.

Українське відео також показало кадри з камери, встановленої на одній із ракет під час її польоту до опорної арки автомобільної частини мосту.

За даними FT, Flamingo несуть бойову частину масою 1200 кг та можуть розвивати швидкість до 950 км/год.

Президент Зеленський заявив, що операція стала завершенням кількатижневої кампанії, яка складалася із семи етапів і була спрямована на послаблення російської оборони перед фінальним ударом.

Україна масштабує власну систему зв’язку

FT зазначає, що Росія також розвиває власну систему дронів-ретрансляторів, яка використовує повітряні та приховані наземні станції.

Такі мережі дозволяють підтримувати зв’язок із безпілотниками на значній відстані й роблять їх стійкішими до радіоелектронної боротьби.

Радник президента Сергій Бескрестнов заявив, що російські війська почали активно застосовувати подібні технології майже два роки тому.

Український військовий блогер Богдан Мирошников вважає, що система, використана під час удару по Кримському мосту, може стати основою для управління більшістю українських безпілотників середньої дальності.

За його словами, Україна почала масштабувати технологію, необхідність якої стала очевидною після перших проблем із використанням Starlink.

Раніше “Головне в Україні” писало, що під час масштабної операції Україна завдала ударів по Кримському мосту безпілотниками та крилатими ракетами Flamingo. За даними The Guardian, атака стала завершенням багатоступеневої операції, спрямованої на прорив російської ППО та ураження ключових конструкцій мосту.