Українська операція проти Кримського мосту стала складною багатоетапною атакою, в якій одночасно використовували сотні дронів, ракети “Фламінго” та власну систему ретрансляції сигналів. За даними The Guardian, удар мав не лише військове, а й символічне значення — продемонструвати вразливість Володимира Путіна напередодні його зустрічі з Дональдом Трампом і Сі Цзіньпіном.

Деталі операції описує The Guardian, посилаючись на українських військових, які безпосередньо брали участь в атаці.

“Мосту кінець”

Близько 22:00 у понеділок український військовий написав на корпусі дрона-камікадзе коротке послання: “Мосту кінець”.

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Поруч він додав ще одну фразу: “Ми вистоїмо, а Москва впаде”.

Ніч була морозною, небо — ясним, а на крилах безпілотника вже утворився лід. За кілька хвилин дрон мав вирушити до цілі приблизно за 500 кілометрів на південь.

Військові, які зібралися на полі в центральній Україні, зазвичай атакували російські нафтопереробні заводи.

За словами учасника операції з позивним “Леон”, за останні місяці такі удари стали настільки регулярними, що вже майже не викликали особливих емоцій.

Але цього разу ціль була іншою.

“Ми знали, що це за ціль. Усі були натхненні й схвильовані. Нафтопереробними заводами вже ніхто не захоплюється. Це було інакше”, — розповів він.

“Леон” служить у 7-му Центрі глибоких ударів “Птахів Мадяра” — підрозділі, який входить до Сил безпілотних систем.

Сотні дронів вирушили до Криму

Після запуску першого безпілотника за ним протягом приблизно чотирьох годин вирушили сотні інших.

Вони летіли одним маршрутом: спочатку над суходолом, потім над Чорним морем.

Уночі дрони дісталися Кримського мосту, який з’єднує окупований півострів із Росією.

Міст відкрили у 2018 році. На церемонії Володимир Путін особисто проїхав ним за кермом вантажівки КамАЗ.

Для Росії споруда стала одним із символів анексії Криму. Для України — символом російського контролю над півостровом і важливим елементом військової логістики.

До нинішньої операції Україна вже двічі намагалася серйозно пошкодити міст: у 2022 році — за допомогою вантажівки з вибухівкою, а наступного року — морських дронів.

Цього разу, пише The Guardian, був підготовлений значно складніший план.

Перший етап — перевантажити російську ППО

Початкова хвиля безпілотників мала не стільки атакувати сам міст, скільки перевантажити російську систему протиповітряної оборони.

“Це була добре скоординована операція. Хвилі дронів стартували з різних місць. Метою було перевантажити добре організовану російську систему ППО, а не сам міст”, — пояснив “Леон”.

За задумом українських військових, російські сили мали зосередитися на перехопленні великої кількості повітряних цілей.

Після цього розпочався другий етап операції.

Україна створила власну систему зв’язку

Друга хвиля безпілотників виконувала зовсім інше завдання.

Вона мала створити ланцюг для ретрансляції радіосигналів.

Раніше українські підрозділи використовували Starshield — військову версію Starlink — під час ударів на середні дистанції по окупованих територіях.

Однак, за даними The Guardian, приблизно за десять днів до операції на українські безпілотники були накладені обмеження, через які вони не могли літати зі швидкістю понад 161 км/год.

SpaceX заперечувала наявність такого уповільнення, тоді як президент Володимир Зеленський заявляв, що це не відповідає дійсності.

Під час операції проти Кримського мосту українські військові, як пише видання, змогли обійти ці обмеження.

Вони створили власний канал передачі відео та радіосигналів у режимі реального часу.

Саме дрони другої хвилі стали ретрансляторами, які забезпечили зв’язок для наступного етапу.

Після дронів полетіли “Фламінго”

Коли ретрансляційну систему було розгорнуто, розпочалася третя хвиля атаки.

Цього разу Україна застосувала крилаті ракети “Фламінго”.

The Guardian описує їх як українські ракети, здатні нести близько 1000 кг вибухівки.

Точна кількість запущених ракет невідома. За деякими даними, їх було щонайменше чотири.

Запуски здійснювали з півдня України у напрямку Криму.

Одне з відео, записане камерою на ракеті, показує її фінальний політ.

У нічній темряві поступово з’являється силует мосту. Потім у кадрі виникає велетенська металева арка — після чого відео обривається.

На інших кадрах зафіксований момент удару: яскравий спалах і велика вогняна куля.

Центральний проліт упав у воду

Вранці стали зрозумілими масштаби пошкоджень.

На фотографіях було видно, що одна з масивних арок мосту впала у Керченську протоку разом із частиною автомобільного полотна.

Пошкоджень зазнав і сусідній залізничний проліт.

“Ми були дуже щасливі, всю ніч обмінювалися повідомленнями”, — розповів “Леон”.

За даними видання, автомобільний рух мостом найближчим часом неможливий.

Залізничне сполучення, за повідомленнями, частково відновили вже у вівторок.

Чому операцію провели саме зараз

Один зі співрозмовників The Guardian у Збройних силах України заявив, що час атаки був обраний свідомо.

Операцію провели напередодні зустрічі Володимира Путіна, Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна в китайському Шеньчжені на полях саміту АТЕС.

“Міст — символ правління Путіна. Його знищення надсилає сигнал двом іншим великим лідерам, що Путін не такий сильний, яким намагається здаватися”, — заявив співрозмовник видання.

За його словами, операція мала продемонструвати вразливість російського президента.

“Ми показали світові, що король голий. Путін слабкий і вразливий, і ми щойно це довели. Операцію навмисно розробили саме для цього історичного моменту”, — сказав він.

Український військовий також заявив, що Путін мав намір демонструвати на саміті силу, однак пошкодження Кримського мосту мало показати, що Росія не здатна захистити навіть один із найбільш символічних об’єктів.

Чому міст важливий для російської армії

Наслідки удару мають не лише політичний характер.

Після окупації Криму Росія значно мілітаризувала півострів.

З 2022 року його територія використовується як майданчик для запуску ракет і дронів по Одесі та інших українських містах на півдні країни.

Російські війська також використовували Кримський міст для регулярних поставок боєприпасів, техніки та пального.

Після часткового припинення роботи переправи Росії доведеться активніше використовувати сухопутний коридор, який з’єднує Ростовську область із окупованими територіями Запорізької та Херсонської областей.

“Ми порушили їхню логістику до Криму. У російської армії на півдні буде багато проблем”, — прогнозує “Леон”.

Азовське море фактично стало “озером”

Ще одним наслідком атаки стало блокування Керченської протоки.

Уламки пошкодженого мосту перекрили вузький судноплавний коридор між Азовським і Чорним морями.

Через це пасажирські пороми не можуть рухатися через протоку.

За даними The Guardian, окуповані порти Маріуполя та Бердянська фактично виявилися відрізаними від морського сполучення через Керченську протоку.

“Азовське море тепер нагадує озеро”, — зазначає видання.

Після операції військові вшанували загиблих

Після завершення місії військові повернулися на базу.

Попри успішний результат, їхній день завершився традиційною хвилиною мовчання за загиблими у війні.

“У нас, як завжди, був щоденний ритуал. Потім усі вітали одне одного з дуже успішною і важливою операцією”, — розповів “Леон”.

А після паузи додав:

“Ми повертаємо їм борг”.

Раніше “Головне в Україні” писало, що українська операція проти Кримського мосту була спланована також як символічний сигнал напередодні зустрічі Володимира Путіна з Дональдом Трампом і Сі Цзіньпіном. Один з офіцерів, який брав участь в операції, заявив The Times, що її метою було продемонструвати слабкість російського лідера.