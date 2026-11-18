У четвер, 19 листопада, в Україні збережеться переважно дощова та по-осінньому тепла погода. Найбільше опадів очікується на Лівобережжі та у східних областях, а на півдні температура вдень місцями підніметься до +16°.
За прогнозом Meteoprog, протягом дня пройдуть дощі, на Лівобережжі вони місцями будуть значними. У Криму та Приазов’ї можливі окремі грози.
Вночі температура становитиме +6…+11°, вдень — +7…+12°. У південній половині країни повітря прогріється до +13…+16°.
Вітер уночі буде південним, удень переважно західним, 7–12 м/с. У центральних та східних областях місцями можливі пориви до 15–20 м/с.
За даними Укргідрометцентру, вночі опади очікуються по всій Україні, а вдень дощі збережуться переважно на Лівобережжі та Закарпатті. У східних областях місцями прогнозуються значні дощі. Температура вночі становитиме 2–8° тепла, вдень 8–13°, на півдні — до +16°.
Погода в Києві та області
У Києві та Київській області 19 листопада буде хмарно з проясненнями.
Вночі очікується помірний дощ, а вдень — без опадів.
Вітер західний, 7–12 м/с.
Температура по області вночі становитиме +2…+7°, вдень +8…+13°. У Києві вночі прогнозують +5…+7°, вдень +10…+12°.
За актуальним прогнозом Укргідрометцентру, у столиці вночі очікується дощ, а вдень опади припиняться.