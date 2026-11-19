У ніч на 19 листопада російські війська атакували Україну ракетами “Онікс” та 98 безпілотниками різних типів. Сили ППО знешкодили 69 дронів, влучання засобів повітряного нападу зафіксовані на 18 локаціях.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Починаючи з 18:00 18 листопада російські військові запустили по Україні протикорабельні ракети “Онікс” з території АР Крим, а також атакували 98 БпЛА Shahed, 61 із них — реактивні, “Гербера”, дронами-імітаторами “Пародія” із напрямків: Орел, Курськ, Шаталове, Міллерово, ТОТ Донецьк, Гвардійське ТОТ АР Крим.

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Станом на 08:00 протиповітряною обороною збито та подавлено 69 російських БпЛА різних типів, 48 із них — реактивні “шахеди”.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 18 локаціях.