У Китаї розпочалася тристороння зустріч президента США Дональда Трампа, російського президента Володимира Путіна та голови КНР Сі Цзіньпіна. Під час перших заяв Путін згадав війну в Україні та спільну відповідальність трьох держав за міжнародну безпеку. Трамп назвав переговори історичними.

Про це повідомляє Fox News.

Звертаючись до Трампа та Сі Цзіньпіна, Путін заявив, що Росія, Китай і США мають спільну відповідальність за підтримання міжнародного миру та безпеки.

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“Росія, Китайська Народна Республіка та Сполучені Штати Америки — наші три держави є переможцями у Другій світовій війні. Ми несемо спільну відповідальність за підтримання міжнародного миру та безпеки”, — сказав Путін.

Він також заявив, що завданням трьох країн є збереження та зміцнення системи міжнародного права. Окремо російський президент згадав Україну.

“Наші країни мають численні спільні інтереси у врегулюванні регіональних конфліктів, зокрема, очевидно, конфлікту в Україні”, — заявив Путін.

Президент США Дональд Трамп, звертаючись до Путіна та Сі, назвав тристоронню зустріч історичною та зазначив, що попередні лідери надто часто уникали переговорів із державами, з якими мали розбіжності.

“Ми справді творимо історію. Надто часто лідери в минулому уникали розмов із країнами, з якими мали розбіжності. Ми дотримуємося протилежного підходу”, — сказав американський президент.

Також Трамп висловився про ядерну зброю.

“Щойно у вас з’являється ядерна зброя, дуже важко від неї відмовитися. Так влаштоване життя”, — сказав президент США.

Він також розкритикував діяльність Міжнародного кримінального суду (МКС), звертаючись до Путіна та Сі Цзіньпіна.

“Міжнародний кримінальний суд вийшов з-під контролю. Ми всі з цим згодні”, — заявив президент США.