Увечері 18 листопада у місті Чугуїв Харківської області під російський обстріл потрапила аварійна бригада Групи “Нафтогаз”, яка приїхала на виклик до житлового будинку. Поранення дістав водій бригади.

Про це повідомляє Група “Нафтогаз”.

Це вже третій випадок обстрілу газовиків за кілька днів. На Донеччині внаслідок російської атаки поранено двох працівників компанії. На Дніпропетровщині росіяни атакували службовий об’єкт, де працюють газовики, та пошкодили спеціальний транспорт.

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“Наші бригади працюють цілодобово і в тилу, і в прифронтових громадах. На кожен виїзд газовики їдуть у бронежилетах і шоломах. Але навіть із таким захистом кожен виклик сьогодні є ризиком для життя. Дякую кожному газовику, який, попри все, продовжує виконувати свою роботу”, — зазначив виконувач обов’язків голови правління Групи “Нафтогаз” Сергій Федоренко.

Близько 19:20 18 листопада російські війська атакували Чугуїв безпілотниками “Герань-2”. Зафіксовано влучання в дев’ятиповерховий житловий будинок. Унаслідок одного з ударів виникла пожежа на технічному поверсі. Інший удар припав на сходову клітину між шостим і сьомим поверхами під’їзду. Також пошкоджено ветеринарну аптеку, кафе, магазин автозапчастин і відділення пошти. Унаслідок атаки постраждали шестеро людей. 57-річного чоловіка госпіталізували з вибуховими пораненнями, ще п’ятеро людей зазнали гострої реакції на стрес.