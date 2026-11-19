19 листопада під час тристоронньої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом і російським президентом Володимиром Путіним у китайському Шеньчжені голова КНР Сі Цзіньпін закликав до повної заборони та знищення ядерної зброї. Він наголосив, що ядерну війну неможливо виграти і її не можна допустити.

Про це повідомляє Reuters.

“Ядерна зброя — це “дамоклів меч”, що висить над людством. Її необхідно повністю заборонити та остаточно ліквідувати, щоб зрештою створити світ без ядерної зброї”, — заявив Сі Цзіньпін.

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Китайський лідер також наголосив, що ядерну війну неможливо виграти і її ніколи не можна вести. За його словами, необхідно докласти всіх зусиль, щоб запобігти такому конфлікту.

Раніше Трамп заявляв, що ядерне роззброєння буде однією з тем переговорів із Сі Цзіньпіном та Володимиром Путіним.

Як зазначає Reuters, Пекін протягом багатьох років уникав прямих переговорів із Вашингтоном щодо своєї ядерної програми.

Китай аргументував таку позицію тим, що саме Росія та США мають вести переговори з цього питання, оскільки володіють значними ядерними арсеналами.