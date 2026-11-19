Життя без мосту: що відбувається в тимчасово окупованому Криму

Півтори години за зачиненими дверима: Трамп, Путін і Сі завершили переговори без спільної заяви

Від під’їзду залишилися руїни: в Ізюмі після удару РФ по будинку 12 постраждалих

Путін заговорив про Україну на зустрічі з Трампом і Сі: перші подробиці переговорів

Унаслідок атаки руйнувань зазнав один багатоквартирний будинок, ще кілька багатоповерхівок та приватні домоволодіння пошкоджено.

Про це повідомили в Ізюмській МВА .

19 листопада російські війська завдали удару по місту Ізюм на Харківщині, застосувавши реактивну систему залпового вогню. Вже відомо про 12 постраждалих.