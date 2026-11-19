19 листопада російські війська завдали удару по місту Ізюм на Харківщині, застосувавши реактивну систему залпового вогню. Вже відомо про 12 постраждалих.
Про це повідомили в Ізюмській МВА.
Вибухи в Ізюмі пролунали об 11:33. Влучання зафіксовано в центральній частині міста.
Унаслідок атаки руйнувань зазнав один багатоквартирний будинок, ще кілька багатоповерхівок та приватні домоволодіння пошкоджено.
Меддопомога знадобилася 12 постраждалим, четверо з них — діти.
На місці триває ліквідація наслідків атаки.