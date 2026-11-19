На Львівщині правоохоронці припинили діяльність міжнародного каналу незаконного ввезення та збуту наркотичних і психотропних речовин. За даними поліції, вилучено понад тонну заборонених речовин, а щомісячний дохід від їх продажу на “чорному” ринку перевищував 11 млн гривень.

Про це повідомила Національна поліція України.

За даними правоохоронців, шестеро фігурантів налагодили ввезення в Україну гуртових партій наркотичного засобу кратом та електронних сигарет із вмістом психотропної речовини тетрагідроканабінол (ТГК).

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Збут організували через Telegram

Учасники схеми мали розподілені ролі — від закупівлі та контрабандного переміщення речовин до їх зберігання, фасування і подальшого продажу гуртом та вроздріб.

Замовлення, за даними поліції, приймали через адміністровані фігурантами Telegram-канали. Через них також координували доставку товару кінцевим покупцям.

Розрахунки проводили через криптогаманці та банківські картки, оформлені на підставних осіб.

За оцінкою правоохоронців, щомісячний дохід від збуту за цінами “чорного” ринку перевищував 11 млн гривень.

Провели 15 обшуків

Правоохоронці провели 15 обшуків за місцями проживання фігурантів та в їхніх автомобілях.

Під час слідчих дій вилучили понад тонну наркотичних засобів і психотропних речовин. Їх орієнтовна вартість на “чорному” ринку становить понад 12 млн гривень.

Шістьох фігурантів затримали у порядку ст. 615 Кримінального процесуального кодексу України.

Їм повідомили про підозру за ч. 3 ст. 307 КК України — незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання або збут наркотичних засобів, психотропних речовин чи їх аналогів.

У разі доведення вини їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.