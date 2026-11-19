19 листопада президент України Володимир Зеленський прибув до Берліна для участі в зустрічі Коаліції охочих, на якій будуть представлені понад 40 партнерів, зокрема команда президента США Дональда Трампа. Головними темами переговорів стануть посилення української ППО, енергетична та фінансова підтримка, дипломатичні зусилля для завершення війни й гарантії безпеки.

Про це Володимир Зеленський повідомив у соцмережах.

“Пріоритет для України — зміцнення захисту нашого неба, енергетична та фінансова підтримка, дипломатичний трек і наступні кроки для закінчення війни й гарантування безпеки”, — зазначив президент.

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Зеленський підкреслив, що Україна прагне забезпечити повноцінну участь Європи в переговорному процесі та досягти конкретних результатів зустрічей.

“Робимо все, щоб присутність Європи у переговорному процесі була повноцінною і щоб зустрічі були результативними”, — наголосив він.

Крім зустрічі Коаліції охочих, у Берліні заплановані двосторонні переговори Зеленського з європейськими партнерами, зокрема з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Також відбудеться зустріч за участю американської сторони та радників із питань національної безпеки європейських країн.