Володимир Путін заявив, що Росія нібито не має бажання продовжувати війну проти України, однак відповідальність за її завершення поклав на Київ. За його словами, Москва готова продовжувати переговори, але вимагає від України погодитися на запропоновані раніше “компроміси”.

Про це Путін заявив під час спілкування з журналістами, його слова наводить ТАСС.

Путін заявив, що Росія “не визначила жодних термінів” для переговорного процесу і готова до продовження діалогу щодо України.

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Водночас він стверджує, що якщо Україна хоче завершити війну, то має погодитися з пропозиціями, які Москва висувала ще до зустрічі в Анкориджі.

Путін заговорив про участь Європи в переговорах

За словами Путіна, США “наполегливо просять” Росію погодитися на участь європейських країн у переговорах щодо України.

Він заявив, що безпека України має бути частиною ширшої системи європейської безпеки, а обговорювати питання безпеки Європи без участі самих європейців було б “дивно”.

Путін також сказав, що Росії необхідно зрозуміти, з якою позицією європейські країни готові прийти на переговори. За його словами, представників Європи запрошували до Москви дипломатичними каналами.

Водночас він заявив, що спочатку Росія хоче “налагодити нормальний діалог з Європою”, а вже потім працювати з нею на різних міжнародних майданчиках, зокрема в межах G20.

Путін знову заявив про територіальні вимоги

Путін назвав “безглуздим” прагнення України продовжувати утримувати території Донбасу, які залишаються під контролем Києва.

Він також заявив, що Росія продовжуватиме відсувати українські сили від кордону на різних напрямках, створюючи так звані “смуги безпеки”.

За його словами, Москва має намір зробити так, щоб умови життя на територіях цієї “зони безпеки” не відрізнялися від умов у Росії.

Путін виступив проти іноземних військ в Україні

Путін заявив, що для Росії є неприйнятним введення будь-яких іноземних військ на територію України.

Він також стверджує, що Росія не готується до війни з Європою у 2030 році, хоча, за його словами, подібні сценарії регулярно обговорюють у ЄС.

Окремо Путін заявив, що російські удари по Україні нібито є “відповіддю” на атаки по цивільних об’єктах, а сама Росія, за його словами, діє “м’яко”, щоб зберегти можливості для мирного врегулювання.

Путін ще не вирішив, чи поїде на саміт G20 у США

Путін також повідомив, що Дональд Трамп знову запросив його взяти участь у саміті G20 у США.

За його словами, рішення щодо поїздки ще не ухвалене. Путін заявив, що вдячний Трампу за запрошення, але часті закордонні поїздки для нього “не завжди комфортні”.

Він додав, що ухвалюватиме рішення про участь у саміті залежно від ситуації всередині Росії, однак у будь-якому разі країна буде представлена на зустрічі.

Раніше “Головне в Україні” писало, що Путін після ударів по Кримському мосту заявив про відмову Москви від домовленостей щодо припинення вогню в окремих сферах. Він також стверджував, що Росія погодилася на запропоновані США “компроміси” щодо України, а тепер рішення нібито залежить від Києва та Європи.