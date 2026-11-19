У місті Ізюм Харківської області 19 листопада внаслідок російського удару по багатоквартирному житловому будинку постраждали 16 людей. Серед них четверо дітей, а під завалами, за попередньою інформацією, може перебувати людина.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, удар стався близько 11:30.

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Попередньо, російські війська могли застосувати РСЗВ “Торнадо-С”.

Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки.

Серед постраждалих — четверо дітей

Станом на зараз відомо про 16 постраждалих.

Серед них — хлопчики віком 10 місяців і 16 років, а також дівчатка віком 6 і 13 років.

У постраждалих діагностували вибухові травми, акубаротравми, черепно-мозкові травми та гострі реакції на стрес.

Під завалами може перебувати людина

За попередньою інформацією, під завалами може залишатися людина.

На місці тривають пошуково-рятувальні роботи. Працюють правоохоронці, рятувальники та профільні служби.

За процесуального керівництва прокурорів розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину за ст. 438 Кримінального кодексу України.