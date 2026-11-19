Президент США Дональд Трамп прибув на зустріч із лідером Китаю Сі Цзіньпіном із наміром обговорити завершення війни Росії проти України. Однак Пекін, судячи з перебігу зустрічі, не хотів робити українське питання одним із центральних.

Про це пише Reuters.

Трамп порушив тему України практично одразу на початку двосторонньої зустрічі.

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“Ми обидва прагнемо допомогти у питанні війни Росії та України. Я хотів би, щоб вона завершилася. Думаю, я можу значною мірою говорити за нас обох”, — заявив президент США.

Він також нагадав, що пізніше того ж дня очікується тристороння зустріч за участі Володимира Путіна.

Сі не згадав Україну

У вступній промові Сі Цзіньпіна тема України взагалі не прозвучала.

Reuters зазначає, що це продемонструвало розбіжність між амбіціями Трампа на саміті та пріоритетами Пекіна.

Американський президент прагнув залучити три найбільші військові держави світу — США, Китай і Росію — до обговорення завершення війни.

Водночас Сі, за оцінкою Reuters, не демонстрував зацікавленості в обговоренні України у форматі, де не представлені сама Україна та європейські держави.

Трамп провів окремі зустрічі з Путіним і Сі

У четвер Трамп окремо зустрівся із Володимиром Путіним і Сі Цзіньпіном, після чого відбулася безпрецедентна тристороння зустріч лідерів США, Росії та Китаю.

Reuters зазначає, що ці три країни контролюють найбільші ядерні арсенали у світі.

Під час поїздки Трамп також порушував тему можливого скорочення ядерних озброєнь США, Росії та Китаю, однак конкретних деталей цієї ініціативи не навів.

Трамп назвав урочистий прийом у Китаї “великою перемогою”

Reuters звертає увагу, що Трамп оцінював успіх азійського турне не лише за результатами переговорів, а й за рівнем прийому.

Президент США неодноразово згадував, що Сі особисто зустрів його в аеропорту, а також говорив про військові церемонії, тисячі людей уздовж маршруту та місце за головним столом на банкеті.

“Це велика перемога для нас. І велика перемога для Китаю. Ми добре ладнаємо”, — заявив Трамп.

Водночас Reuters зазначає, що частина оголошених під час поїздки торговельних домовленостей ще не була остаточно оформлена.

Раніше “Головне в Україні” писало, що Дональд Трамп, Сі Цзіньпін і Володимир Путін зібралися у Шеньчжені на полях саміту АТЕС. Перед тристоронньою зустріччю Трамп також окремо провів переговори з Путіним і Сі.