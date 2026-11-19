Президент України Володимир Зеленський заявив, що на зустрічі “Коаліції охочих” партнери обговорюють подальшу військову, фінансову та дипломатичну підтримку України. Серед ключових питань — €45 млрд для покриття бюджетних потреб, посилення ППО, зимовий пакет перехоплювачів балістичних ракет та нові оборонні спроможності.

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

За його словами, Україна очікує якнайшвидшої реалізації рішення ЄС щодо надання 45 млрд євро для закриття бюджетних потреб.

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ППО, перехоплювачі та захист енергетики

Окремою темою переговорів стало зміцнення протиповітряної оборони, зокрема через механізм PURL.

Також партнери обговорюють зимовий пакет перехоплювачів балістичних ракет та нові оборонні можливості, які Україна може реалізувати спільно з європейськими країнами.

У ще одному повідомленні Зеленський зазначив, що серед ключових потреб — протидія російським “шахедам” і ракетам, а також захист енергетики та іншої критичної інфраструктури.

Зеленський очікує більше підтримки

Президент також заявив, що важливим завданням нинішньої зустрічі “Коаліції охочих” і двосторонніх переговорів із лідерами є досягнення конкретних результатів.

“Підтримки буде більше”, — заявив Зеленський.

За його словами, партнери також обговорюють дипломатичні кроки, спрямовані на досягнення “достойного миру”.

Раніше “Головне в Україні” писало, що в Берліні зібралися лідери понад 36 країн “Коаліції охочих” для обговорення подальшої військової та фінансової підтримки України. Зустріч навмисно синхронізували з переговорами Дональда Трампа, Сі Цзіньпіна та Володимира Путіна у Шеньчжені.