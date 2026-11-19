Джаред Кушнер і спецпредставник президента США Стів Віткофф провели зустріч із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом та його радником з національної безпеки Гюнтером Зауттером. Американська сторона поінформувала німецьких партнерів про переговори Дональда Трампа в Китаї та останні зусилля щодо завершення війни в Україні.

Про це повідомив Джаред Кушнер.

За його словами, зустріч була “дуже продуктивною”.

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Кушнер зазначив, що американські представники розповіли Мерцу та його раднику про дискусії Трампа в Китаї, а також про останні дипломатичні зусилля, спрямовані на досягнення “справедливого, тривалого і стійкого миру в Україні”.

Готують наступний раунд переговорів

Кушнер заявив, що США продовжують тісно координувати свої дії з Німеччиною, Україною та європейськими партнерами.

За його словами, сторони працюють над узгодженням позицій і підготовкою до наступного раунду переговорів.

“Ми продовжуємо працювати у тісній координації з Німеччиною, Україною та нашими європейськими партнерами, щоб узгодити наші позиції та підготуватися до наступного раунду переговорів”, — заявив Кушнер.

Він також назвав Мерца “рішучим прихильником миру в Україні та сильного євроатлантичного альянсу”.

Кушнер додав, що США та європейські партнери мають спільну мету — завершити війну та створити безпечне й процвітаюче майбутнє для України та Європи.

Джаред Кушнер і Стів Віткофф під час зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом та його радником з національної безпеки Гюнтером Зауттером у Берліні / Фото: Jared Kushner / X

Раніше “Головне в Україні” писало, що в Берліні зібралися лідери понад 36 країн “Коаліції охочих” для обговорення подальшої військової та фінансової підтримки України. Зустріч навмисно синхронізували з переговорами Дональда Трампа, Сі Цзіньпіна та Володимира Путіна у Шеньчжені.