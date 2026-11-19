У Шевченківському районі Києва внаслідок російської атаки безпілотниками пошкоджено Володимирський собор. Вибуховою хвилею вибило скління вікон храму, також пошкоджено понад 10 автомобілів і будівлю одного з іноземних посольств.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, уламки БпЛА впали на відкритій території у Шевченківському районі. Внаслідок падіння уламків та вибухової хвилі пошкоджені автомобілі поблизу Володимирського собору.

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Кількість постраждалих зросла до п’яти

За останніми даними, внаслідок російської атаки на Київ одна людина загинула, ще п’ятеро постраждали.

Як повідомив Кличко, чотирьох поранених медики госпіталізували.

Раніше повідомлялося про чотирьох постраждалих.

Пошкоджені автомобілі та уламки на вулиці біля Володимирського собору після російської атаки на Київ / Фото: Олександр Сазанович / Telegram

Раніше “Головне в Україні” писало, що внаслідок російської атаки на Київ загинув 26-річний чоловік, а щонайменше четверо людей постраждали. У кількох районах столиці були зафіксовані падіння уламків, пожежі та пошкодження житлових будинків.