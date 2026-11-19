У зоопарку Цинциннаті відома бегемотиха Фіона проковтнула в’язану шапку, яка випадково потрапила до її вольєра. Тварина перебуває під наглядом ветеринарів, які намагаються допомогти їй безпечно вивести сторонній предмет з організму.

Про це пише The Guardian.

За даними зоопарку, працівники та ветеринари постійно стежать за станом Фіони.

Реклама

Реклама

“Її команда догляду обережно оптимістично налаштована і сподівається, що вона зможе вивести шапку та повернутися до свого звичного стану”, — йдеться у заяві зоопарку.

У неділю бегемотисі вводили рідину та зробили клізму, щоб допомогти роботі травної системи.

Шапку у вольєр закинув вентилятор

Як пояснила речниця зоопарку Мішель Керлі, відвідувач підкинув шапку в повітря, після чого вона зачепилася за стельовий вентилятор.

Вентилятор відкинув її через невеликий отвір над оглядовими вікнами прямо у вольєр Фіони.

За словами Керлі, інцидент був випадковим.

“Ми, напевно, не змогли б повторити це, навіть якби спробували”, — сказала вона.

До покращення стану Фіона не з’являтиметься перед відвідувачами.

Фіона стала відомою після передчасного народження

Фіона народилася у січні 2017 року на шість тижнів раніше терміну.

При народженні вона важила лише 29 фунтів — близько 13 кг. Це було приблизно на 25 фунтів менше за найнижчу зафіксовану на той час вагу новонародженого бегемота.

Спочатку Фіона не могла самостійно стояти, а боротьба за її життя привернула увагу людей у всьому світі.

За її одужанням стежили в соцмережах, згодом про неї почали писати книги, випускати одяг, пиво та навіть створили окремий смак морозива.

Після новини про стан Фіони підтримку їй висловили й інші зоопарки.

Зоопарк Цинциннаті також нагадав відвідувачам уважно стежити за своїми речами поблизу вольєрів.

“Якщо щось падає у вольєр, будь ласка, негайно повідомте працівника зоопарку”, — наголосили там.