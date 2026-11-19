У зоопарку Цинциннаті відома бегемотиха Фіона проковтнула в’язану шапку, яка випадково потрапила до її вольєра. Тварина перебуває під наглядом ветеринарів, які намагаються допомогти їй безпечно вивести сторонній предмет з організму.
Про це пише The Guardian.
За даними зоопарку, працівники та ветеринари постійно стежать за станом Фіони.
“Її команда догляду обережно оптимістично налаштована і сподівається, що вона зможе вивести шапку та повернутися до свого звичного стану”, — йдеться у заяві зоопарку.
У неділю бегемотисі вводили рідину та зробили клізму, щоб допомогти роботі травної системи.
Шапку у вольєр закинув вентилятор
Як пояснила речниця зоопарку Мішель Керлі, відвідувач підкинув шапку в повітря, після чого вона зачепилася за стельовий вентилятор.
Вентилятор відкинув її через невеликий отвір над оглядовими вікнами прямо у вольєр Фіони.
За словами Керлі, інцидент був випадковим.
“Ми, напевно, не змогли б повторити це, навіть якби спробували”, — сказала вона.
До покращення стану Фіона не з’являтиметься перед відвідувачами.
Фіона стала відомою після передчасного народження
Фіона народилася у січні 2017 року на шість тижнів раніше терміну.
При народженні вона важила лише 29 фунтів — близько 13 кг. Це було приблизно на 25 фунтів менше за найнижчу зафіксовану на той час вагу новонародженого бегемота.
Спочатку Фіона не могла самостійно стояти, а боротьба за її життя привернула увагу людей у всьому світі.
За її одужанням стежили в соцмережах, згодом про неї почали писати книги, випускати одяг, пиво та навіть створили окремий смак морозива.
Після новини про стан Фіони підтримку їй висловили й інші зоопарки.
Зоопарк Цинциннаті також нагадав відвідувачам уважно стежити за своїми речами поблизу вольєрів.
“Якщо щось падає у вольєр, будь ласка, негайно повідомте працівника зоопарку”, — наголосили там.