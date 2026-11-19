Володимир Путін заявив, що Росія запросила представників європейських країн до Москви для обговорення війни в Україні. За його словами, Москва хоче з’ясувати позицію Європи, перш ніж визначати подальший формат переговорів з Україною.

Про це пише Bloomberg.

“Нам потрібно зрозуміти, з чим Європа прийде на ці переговори. І тому дипломатичними каналами ми запросили європейців приїхати до Москви, щоб з’ясувати їхню позицію”, — заявив Путін журналістам у Китаї.

Реклама

Реклама

За його словами, після цього Москва вирішуватиме, у якому форматі продовжувати діалог з Україною.

Франція, Німеччина і Британія обговорюють можливу зустріч із Москвою

За даними Bloomberg, представники так званої групи E3 — Франції, Німеччини та Великої Британії — обговорюють можливість зустрічі з російською стороною.

Один із радників з національної безпеки цих країн останніми днями розмовляв із помічником Путіна Юрієм Ушаковим, щоб домовитися про зустріч.

За словами джерел видання, Ушаков запропонував провести її в Москві.

США наполягають на участі Європи

Bloomberg зазначає, що США домагаються включення європейських країн до переговорів щодо завершення війни в Україні.

Спецпредставник президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер минулого тижня відновили американські переговори з Україною та Росією в Абу-Дабі — вперше з лютого.

Після цього вони окремо зустрічалися з Путіним у Москві та президентом України Володимиром Зеленським у Дубліні.

Європейські країни насторожила заява Кушнера про готовність США обговорювати “ширшу архітектуру європейської безпеки” в межах мирної угоди.

Європа хоче спочатку домовленостей щодо України

Росія давно домагається перегляду системи безпеки в Європі та, зокрема, скорочення присутності НАТО до позицій 1997 року — до вступу країн Східної Європи до Альянсу.

Європейські держави натомість наполягають, що НАТО та ОБСЄ вже виконують відповідні функції у сфері безпеки, а Росія сама порушила існуючі домовленості, розпочавши повномасштабне вторгнення в Україну.

Попри готовність до паралельних консультацій із Москвою під тиском США, європейські країни хочуть, щоб будь-які домовленості про безпеку континенту укладалися вже після мирної угоди щодо України.

Путін: безпеку Європи дивно обговорювати без Європи

Путін заявив, що Росія не заперечує проти участі Європи в обговоренні питань безпеки.

За його словами, Москва погоджується з пропозицією американських переговорників про те, що безпека України має бути частиною ширшої європейської системи безпеки.

“Що в цьому поганого? Безпека України має бути вписана в європейську безпеку. Але зрозуміло і те, що обговорювати європейську безпеку без Європи було б дивно”, — заявив Путін.

Раніше “Головне в Україні” писало, що у Кремлі заявили про намір Росії досягти своїх цілей у війні проти України, після чого Москва нібито готова “негайно зупинитися”. Дмитро Пєсков також стверджував, що РФ воліла б досягти цих цілей мирним шляхом.