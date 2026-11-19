19 листопада у Берліні президент України Володимир Зеленський за підсумками засідання “Коаліції охочих” заявив про підготовку нового формату переговорів щодо завершення війни. За його словами, наступна зустріч має бути чотиристоронньою — за участю України, Європи, США та Росії.

Про це Зеленський заявив під час спілкування з медіа.

У засіданні “Коаліції охочих” взяли участь американські представники Стів Віткофф і Джаред Кушнер.

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За словами Зеленського, вже ухвалене рішення, що європейці братимуть участь у форматах переговорів із Росією.

Європу представлятимуть п’ять країн, ЄС і НАТО

Президент повідомив, що європейську сторону на переговорах представлятимуть п’ять держав, а також Європейський Союз і НАТО.

“Америка повністю розуміє, чому потрібна сильна та скоординована участь Європи в перемовинах”, — заявив Зеленський.

За його словами, українська сторона окремо обговорить із Віткоффом і Кушнером дату та порядок денний наступної зустрічі.

“І вже має бути чотиристороння зустріч: Україна, Європа, Америка і Росія. Ми дуже на це розраховуємо”, — сказав президент.

Зеленський наголосив, що порядок денний мають спільно опрацювати та погодити Україна, Європа і США.

Зеленський закликав посилити тиск на Росію

Президент заявив, що партнери мають домогтися від Росії предметної роботи на переговорах, а не затягування процесу.

“Не хочеться, щоб Росія затягувала все це на зиму. Потрібен тиск”, — сказав Зеленський.

За його словами, Європа готова до нових санкцій і нових кроків на підтримку України. Він також наголосив, що важливо, аби США впливали на Росію.

Партнери пообіцяли нові пакети підтримки

Зеленський заявив, що партнери погодилися посилити захист України від російських атак.

За його словами, від середини літа Росія нарощує застосування балістичних ракет і реактивних “шахедів”.

Президент зазначив, що серед пріоритетів залишаються захист міст і сіл, енергетики, логістики та мостів.

Він також повідомив, що під час російської атаки на Київ було пошкоджено Володимирський собор, а також будівлі посольств Австрії та Нідерландів.

“Усі партнери сьогодні погодились, що треба посилити наш захист, і будуть рішення — будуть пакети підтримки”, — заявив Зеленський.

Зеленський назвав членство в НАТО найкращою гарантією безпеки

Окремою темою зустрічі стали гарантії безпеки для України.

Як заявив Зеленський, країни E3 та інші партнери вважають, що найкращою гарантією безпеки для України і всієї Європи є членство України в НАТО.

Президент також назвав НАТО і ЄС основами європейської архітектури безпеки.

За його словами, членство України в Європейському Союзі також є конкретною гарантією безпеки, а український військовий досвід і технології можуть посилити обидві структури.

Раніше “Головне в Україні” писало, що на зустрічі “Коаліції охочих” у Берліні партнери обговорювали подальшу військову, фінансову та дипломатичну підтримку України. Серед ключових питань були €45 млрд для покриття бюджетних потреб, посилення ППО, зимовий пакет перехоплювачів балістичних ракет і нові оборонні спроможності.