Джаред Кушнер заявив, що американським переговорникам, за його оцінкою, вдалося переконати російську сторону прийняти концепцію, за якої гарантії безпеки для України після завершення війни базуватимуться на принципах статті 5 Північноатлантичного договору. Він також передав позицію Москви про те, що після завершення нинішньої війни Росія нібито не планує нової війни.

Про це Кушнер заявив під час спілкування з журналістами.

“Я думаю, нам вдалося зробити так, щоб росіяни почувалися комфортно з цією концепцією, за якої будь-які гарантії безпеки для України базуватимуться на статті 5”, — сказав Кушнер.

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Він додав, що така модель, за його словами, узгоджується з тим, що зараз заявляє російська сторона.

“Принаймні росіяни кажуть, що їхній намір після завершення цієї війни — не мати ще однієї війни в майбутньому”, — заявив Кушнер.

Стаття 5 НАТО передбачає принцип колективної оборони: напад на одного члена Альянсу розглядається як напад на всіх. Водночас із заяви Кушнера не випливає, що йдеться безпосередньо про членство України в НАТО — він говорить про гарантії безпеки, побудовані за принципом статті 5.

Раніше Reuters повідомляв, що гарантії безпеки для України є одним із ключових питань нинішніх переговорів США з Україною, Росією та європейськими партнерами.

Раніше “Головне в Україні” писало, що у Кремлі заявили про намір Росії досягти своїх цілей у війні проти України, після чого Москва нібито готова “негайно зупинитися”. Дмитро Пєсков також стверджував, що РФ воліла б досягти цих цілей мирним шляхом.