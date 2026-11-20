У ніч проти 20 листопада російські війська атакували Київ і дев’ять областей України, пошкодивши об’єкти критичної інфраструктури, підприємства та житлові будинки. Внаслідок ударів загинули восьмеро людей, ще 28 постраждали.

Про це повідомив премʼєр-міністр України Сергій Корецький.

У Києві російські ракети влучили в об’єкти критичної інфраструктури, серед цілей були й мости. Пошкоджено об’єкт водовідведення, офісні та комерційні будівлі. У столиці загинули шестеро людей, ще 15 постраждали.

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У Харкові під удар потрапила лікарня швидкої допомоги. Пошкоджено корпус МРТ, поранення дістали четверо людей.

Також пошкоджено підприємства у Київській, Миколаївській, Одеській та Чернігівській областях. Житлові будинки постраждали на Дніпропетровщині, Львівщині, Вінниччині, Сумщині та Чернігівщині. Зафіксовано влучання в об’єкти енергетики.

Що Росії запропонувала Коаліція охочих

Напередодні, 19 листопада, за підсумками саміту в Берліні лідери Коаліції охочих закликали Москву погодитися на енергетичне перемир’я протягом усієї зими.

“Як перший крок до припинення бойових дій лідери закликали Росію погодитися на енергетичне перемир’я на час зими”, — йдеться у спільній заяві лідерів Німеччини, Франції, Великої Британії та України за підсумками саміту в Берліні.

Учасники саміту також запропонували припинення вогню, яке дозволило б забезпечити експорт продовольства через Чорне море.

Що заявили в Міноборони РФ

Уранці 20 листопада Російське Міністерство оборони відзвітувало про масований удар по Україні із застосуванням високоточної зброї наземного, морського та повітряного базування, а також безпілотників.

У російському відомстві стверджують, що уразили підприємства військово-промислового комплексу України, об’єкти енергетики, транспортної та портової інфраструктури, а також морські судна і залізничну техніку.