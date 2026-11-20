У ніч на 20 листопада у Смоленській області Росії безпілотники атакували промисловий майданчик хімічного заводу ПАТ “Дорогобуж”. На території підприємства стався вибух.

Про це повідомляють Telegram-канали Exilenova+ та Astra.

Близько опівночі у Смоленській області оголосили загрозу атаки безпілотників. Невдовзі на території промислового майданчика ПАТ “Дорогобуж” пролунав вибух. Офіційних заяв про атаку на підприємство поки немає.

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ПАТ “Дорогобуж” входить до групи “Акрон”, основним бенефіціаром якої є російський мільярдер, колишній голова Європейського єврейського конгресу В’ячеслав Кантор. Підприємство є одним із провідних російських виробників мінеральних добрив. За даними компанії, завод забезпечує близько 11% загальноросійського виробництва аміачної селітри.

Продукція заводу має подвійне промислове призначення, зокрема потенційно може використовуватися для виробництва промислових вибухових речовин. Також підприємство виробляє аміак, азотну кислоту, мінеральні добрива та нітроамофоску.

Раніше завод атакували в ніч на 25 лютого 2026 року. Тоді загинули семеро людей, зокрема двоє працівників пожежно-рятувального загону підприємства, які померли від отруєння аміаком. Ще одну атаку на “Дорогобуж” фіксували у грудні 2025 року.

Вранці 20 листопада Міноборони РФ заявило, що протягом ночі російська ППО нібито перехопила та знищила 310 українських безпілотників літакового типу. За твердженням російського відомства, дрони збивали над Бєлгородською, Брянською, Курською, Калузькою, Смоленською, Тульською, Орловською, Псковською, Ростовською та Волгоградською областями, Краснодарським краєм, окупованим Кримом, Московським регіоном, а також над акваторіями Азовського та Чорного морів.