У ніч проти 20 листопада росіяни здійснили масовану комбіновану атаку на Україну, застосувавши балістичні й крилаті ракети, а також реактивні безпілотники. Основним напрямком балістичних ударів став Київ, тоді як крилаті ракети та БпЛА рухалися через центральні області до західних регіонів.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ та моніторингові канали.

Ще пізно ввечері 19 листопада російські війська почали запускати реактивні безпілотники. Їх фіксували над Чернігівською, Київською, Полтавською, Запорізькою, Миколаївською та іншими областями.

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Після першої години ночі розпочалися удари балістичними ракетами по Києву. За інформацією моніторингового каналу, пуски здійснювали з районів Брянська, Курська та Воронежа. Повідомлялося про застосування ракет “Іскандер”, а також імовірно “Онікс-М” і “Циркон”. Балістичні атаки на столицю повторювалися протягом ночі та вранці.

Паралельно Росія залучила стратегічну авіацію. За даними моніторингу, у повітрі перебували щонайменше шість Ту-95МС і п’ять Ту-160. Близько 4:50 Повітряні сили попередили про ймовірні пуски крилатих ракет повітряного базування.

Близько шостої ранку перші групи крилатих ракет увійшли в повітряний простір України через Херсонську та Миколаївську області. Далі вони рухалися через Кіровоградщину, Вінниччину та Хмельниччину в напрямку Тернопільської, Івано-Франківської та Львівської областей.

Інші групи крилатих ракет заходили з північного сходу через Харківську, Сумську та Чернігівську області. Їх фіксували на Полтавщині, Дніпропетровщині, Черкащині, Київщині та Житомирщині. Повітряні сили також повідомляли про ракети в напрямку Києва, Львова, Дніпра, Кропивницького та Чернігова.

Одночасно тривала масштабна атака безпілотників. Основні маршрути реактивних БпЛА проходили через Чернігівщину та Київщину в напрямку Житомирської, Рівненської й Волинської областей, а також через центральні регіони на Вінниччину, Хмельниччину, Тернопільщину, Прикарпаття та Львівщину. Групи дронів також фіксували над Одесою, Запоріжжям і Києвом.

Атака триває: Повітряні сили повідомляють про нові групи крилатих ракет, які рухалися через центральні та північні області України.