У ніч проти 20 листопада російські війська атакували Київ, спричинивши пожежі у трьох районах міста. Внаслідок обстрілу загинули троє людей, ще 11 постраждали.

Про це повідомили в ДСНС Києва.

У Подільському районі надійшли повідомлення про загоряння двох нежитлових будівель.

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В Оболонському районі вогонь охопив двоповерхову нежитлову будівлю. За іншою адресою виникла пожежа на об’єкті цивільної інфраструктури.

У Голосіївському районі під ударом опинилася нежитлова забудова.

Одну людину евакуйовано. Інформація про наслідки атаки уточнюється.

Як повідомляло “Головне в Україні”, 20 листопада внаслідок російської ракетної атаки на Київ загинули троє людей, за попередніми даними, працівники “Київводоканалу”. За інформацією мера столиці Віталія Кличка, сімох поранених госпіталізували. Внаслідок удару пошкоджено Подільсько-Воскресенський, Дарницький та Південний мости, а також об’єкт критичної інфраструктури.