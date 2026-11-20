У ніч проти 20 листопада українські військові уразили три російські пускові установки балістичних ракет. Одну установку знищено, результати ударів по ще двох уточнюються.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Сьогодні вночі російські війська атакували цивільну інфраструктуру в багатьох містах і регіонах України. Під удар потрапили енергетичні об’єкти, мости через Дніпро, залізнична інфраструктура, підстанції та лінії електропередачі, від яких залежить робота атомних електростанцій і енергетичні зв’язки України з країнами Євросоюзу. Також пошкоджено житлові будинки.

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Зеленський зазначив, що росіяни застосовували ракети з касетними боєголовками, а сам удар став одним із наймасованіших. Особливістю атаки стали кілька хвиль ракет із паузами у 20–30 хвилин.

“Тактика удару була цього разу особливо підлою – по кілька груп ракет із паузами у 20-30 хвилин, щоб ускладнити гасіння пожеж, розбір завалів і відновлення”, — заявив президент.

За його словами, люди гинули й під час повторних ударів, коли фахівці вже оглядали перші пошкодження об’єктів.

Українська протиповітряна оборона збила 79 крилатих ракет. Зеленський відзначив роботу бойової авіації, зокрема винищувачів F-16, Mirage та МіГ. Президент наголосив, що перехоплення балістичних ракет залишається значно складнішим завданням і залежить від постачання ракет партнерами.

Також цієї ночі українські військові уразили три російські пускові установки балістичних ракет. Одну з них знищено, результати ураження ще двох уточнюються.

“Путін завдав удару дуже демонстративно — після слабких зустрічей у Китаї і фактичного провалу його наміру якось “переділити” світ. І на фоні того, що російські позиції на фронті найслабші за увесь цей рік. Свою воєнну та дипломатичну неспроможність Росія намагається компенсувати саме таким терором, саме такими ударами по життю”, — підкреслив Зеленський.

Президент доручив Міністерству закордонних справ протягом дня зв’язатися з усіма партнерами, які вже почали готувати пакети протиповітряної оборони, щоб прискорити їх постачання.

Окремо він обговорив із міністром оборони комунікацію зі США щодо ракет PAC-2 і PAC-3. Україна очікує, що Пентагон дозволить постачання цих ракет.