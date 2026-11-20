Україна та Німеччина обговорили посилення протиповітряної оборони, фінансову й енергетичну підтримку, а також спільні інфраструктурні проєкти. Окремою темою став фонд страхування воєнних ризиків, який Україна разом із партнерами планує запустити на початку 2027 року.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький за підсумками зустрічі з федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

У повідомленні зазначається, що лише за одну ніч Росія запустила по Україні майже 110 ракет і понад 400 “шахедів”.

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“Кожна система, кожен перехоплювач має критичне значення для захисту наших людей”, — йдеться у заяві.

Німеччині запропонували долучитися до нового фонду

Під час зустрічі також обговорили спільні інфраструктурні та енергетичні проєкти.

Україна разом із партнерами планує на початку 2027 року запустити фонд страхування воєнних ризиків. Німеччині запропонували долучитися до його запуску.

Україні готують екстрений зимовий пакет

Окрему увагу приділили підготовці до зими під час російських атак.

У повідомленні зазначається, що Німеччина є лідером за внесками до Фонду підтримки енергетики України.

До екстреного зимового пакета Євросоюзу для України мають увійти генератори, зарядні станції, автобуси, а також допомога з мостами.

Українська сторона наголосила на необхідності отримати цю підтримку від партнерів найближчим часом.