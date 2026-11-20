У Києві після нічної російської атаки 20 листопада частково пошкоджений Подільський мостовий перехід, однак рух ним уже відновили. На кількох інших мостах столиці продовжують діяти обмеження для легкового та вантажного транспорту.

Про це повідомили у КМДА.

Як працюють мости Києва

Південний міст — із регульованим інтервалом дозволений рух автотранспорту масою до 10 тонн включно та громадського транспорту загальною масою до 18 тонн. Рух із правого на лівий берег залишається закритим.

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Північний міст — громадський та спеціальний транспорт може рухатися крайньою правою смугою на обох проїздах мосту в обох напрямках. Рух легкових автомобілів і транзитного вантажного транспорту заборонений.

Подільський мостовий перехід — після часткового пошкодження рух відновлений.

Дарницький міст — працює у штатному режимі.

Міст Метро — працює у штатному режимі, але рух вантажного транспорту заборонений.

Міст імені Є. О. Патона — працює у штатному режимі, рух вантажного транспорту заборонений.

На мосту Патона також діє реверсивний рух: із 6:00 до 16:00 — з лівого берега на правий, а з 16:00 до 24:00 — з правого берега на лівий.

У КМДА закликали водіїв враховувати актуальні обмеження під час планування маршрутів містом.