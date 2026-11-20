20 листопада російські війська майже 20 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією. Одна людина загинула, ще одна дістала поранень.

Про це повідомили у Дніпропетровській ОВА.

У Могилівській громаді Дніпровського району пошкоджені приватні оселі та автомобіль.

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На Нікопольщині російські війська били по Нікополю, Марганецькій, Мирівській, Покровській та Червоногригорівській громадах. Пошкоджені фермерське господарство та інфраструктура. Одна людина загинула.

У Павлограді росіяни атакували підприємство. Постраждала 50-річна жінка, яка лікується амбулаторно.

В Апостолівській та Девладівській громадах Криворізького району пошкоджені приватні будинки та інфраструктура.