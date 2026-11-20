20 листопада російські війська майже 20 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією. Одна людина загинула, ще одна дістала поранень.
Про це повідомили у Дніпропетровській ОВА.
У Могилівській громаді Дніпровського району пошкоджені приватні оселі та автомобіль.
На Нікопольщині російські війська били по Нікополю, Марганецькій, Мирівській, Покровській та Червоногригорівській громадах. Пошкоджені фермерське господарство та інфраструктура. Одна людина загинула.
У Павлограді росіяни атакували підприємство. Постраждала 50-річна жінка, яка лікується амбулаторно.
В Апостолівській та Девладівській громадах Криворізького району пошкоджені приватні будинки та інфраструктура.