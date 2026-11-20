Національний банк України ввів в обіг нову пам’ятну монету “Архістратиг Михаїл” номіналом 10 гривень. Вона виготовлена зі срібла 999 проби, має локальну позолоту, а її тираж становитиме до 15 тисяч штук.

Про це повідомив Національний банк України.

Монета присвячена образу архістратига Михаїла — одного з найбільш шанованих в Україні символів захисту, перемоги добра над злом, справедливості та незламності.

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У НБУ зазначили, що цей образ також має особливе значення для самої установи. Постать архістратига Михаїла розміщена у центральній частині стелі операційної зали Національного банку, де він зображений у латах римського полководця.

Саме цей образ став основою для нової пам’ятної монети.

Монета виготовлена зі срібла 999 проби

Номінал монети становить 10 гривень. Її маса — 31,1 грама, діаметр — 38,6 мм.

Для оздоблення використана локальна позолота.

На аверсі розміщено орнаментальний елемент вітражного оформлення будівлі Національного банку України.

На реверсі зображений архістратиг Михаїл за мотивами вітражного оформлення стелі операційної зали НБУ.

По колу розміщено рядки з поеми Тараса Шевченка “Гайдамаки”:

“…За нас і душі праведних, і сила архістратига Михаїла”.

Дизайн монети створила Тетяна Балута, скульптор — Володимир Дем’яненко.

Тираж становитиме до 15 000 штук.

Придбати монету можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ та у банків-дистриб’юторів. Про початок продажів повідомлятимуть окремо.