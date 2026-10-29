НБУ підвищив облікову ставку до 16,5% і погіршив прогноз інфляції в Україні

Національний банк України підвищив облікову ставку з 16% до 16,5% річних через прискорення інфляції та погіршення очікувань щодо зростання цін. НБУ також підвищив прогноз інфляції на 2026 рік до 12,5% і погіршив прогноз розвитку української економіки.

Про це повідомили в НБУ.

За даними регулятора, у вересні річна інфляція прискорилася до 10%, а базова інфляція становила 8,8%. Основними причинами зростання цін стали подорожчання пального через війну на Близькому Сході та посилення російських атак на українські підприємства, склади й логістику.

Реклама

Реклама

НБУ прогнозує, що за підсумками 2026 року інфляція становитиме 12,5%. Лише наслідки російських обстрілів, за оцінками регулятора, додадуть до цього показника близько 0,7 відсоткового пункту.

У 2027 році зростання цін має сповільнитися до 7,3%, а повернення інфляції до цільових 5% очікується у 2028 році.

Водночас Нацбанк погіршив прогноз для української економіки. Замість зростання у 2026 році очікується скорочення ВВП на 0,4%. Основними причинами стали російські удари по виробництву та логістиці, а також блокада морських портів.

Підвищення облікової ставки має підтримати привабливість гривневих заощаджень і стабільність валютного ринку. У НБУ зазначили, що банки вже почали підвищувати ставки за гривневими депозитами, причому до невеликих установ долучилися й великі банки.

За прогнозом Нацбанку, облікова ставка залишатиметься на рівні 16,5% до другого кварталу 2027 року. Водночас регулятор готовий переглядати свої рішення залежно від інфляції та ситуації в економіці.