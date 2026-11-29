Міжнародна федерація водних видів спорту позбавила Канаду права проведення двох етапів Кубка світу 2027 року. Причиною стали обмеження канадського уряду на в’їзд російських та білоруських спортсменів.

Про це йдеться в офіційній заяві Міжнародної федерації водних видів спорту (World Aquatics).

Канадський уряд заявив, що спортсменам із Росії та Білорусі не дозволять в’їзд до країни для участі у міжнародних змаганнях, якщо вони не виступатимуть у нейтральному статусі відповідно до умов канадської сторони.

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Після консультацій із зацікавленими сторонами міжнародна федерація ухвалила рішення змінити календар змагань:

перший етап Кубка світу зі стрибків у воду, запланований на 25–28 лютого 2027 року, перенесено до Мексики зі збереженням дат проведення;

четвертий етап Кубка світу з артистичного плавання, запланований на 29 квітня — 1 травня 2027 року, вилучено з календаря до визначення нового місця проведення.

У Міжнародній федерації водних видів спорту заявили, що залишаються відданими принципам інклюзивності та доступності міжнародних змагань для всіх спортсменів без політичного втручання.