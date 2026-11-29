У ніч на 29 листопада російські війська завдали авіаударів по Запоріжжю. Загинула 40-річна жінка, ще троє людей травмовані, серед них — 14-річна донька загиблої.

Про це повідомили в ДСНС.

Внаслідок одного з ударів було зруйновано приватний житловий будинок. Рятувальники деблокували з-під завалів тіло загиблої жінки, а також врятували її 14-річну доньку, яку передали медикам.

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На місці удару виникла пожежа господарської споруди на площі 50 квадратних метрів. Рятувальники ліквідували займання. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено сусідні будинки.

За іншою адресою зафіксовано влучання поряд із дев’ятиповерховим житловим будинком. Рятувальники обстежили багатоповерхівки для пошуку постраждалих та надання їм допомоги.

Внаслідок російської атаки також пошкоджено будівлі двох навчальних закладів.

На місцях ударів працювали всі екстрені служби. Кількість постраждалих уточнюється.