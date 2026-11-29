У суботу, 28 листопада, у віці 85 років помер Майк Лав — співзасновник і вокаліст американського рок-гурту The Beach Boys. Він був співавтором багатьох культових хітів колективу, зокрема “Good Vibrations” та “California Girls”.

Про це пише Reuters із посиланням на представницю музиканта Кеті Альтман.

За її словами, Лав помер в оточенні родини. Причину смерті не розголошують.

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“Американська культурна ікона, він залишиться в пам’яті завдяки своєму неповторному таланту та натхненню, яке подарував поколінням музикантів”, — йдеться в заяві Альтман.

Від каліфорнійського серф-року до світової слави

Майкл Едвард Лав народився 15 березня 1941 року в Лос-Анджелесі. Він був двоюрідним братом Браяна, Денніса та Карла Вілсонів, разом із якими та Елом Джардіном у 1961 році заснував The Beach Boys.

Першим успіхом гурту стала композиція “Surfin'”, після виходу якої музиканти підписали контракт із Capitol Records.

Лав був співавтором текстів таких відомих пісень, як “Fun, Fun, Fun”, “I Get Around”, “California Girls” та “Good Vibrations”. Його вокал став невіддільною частиною характерного звучання The Beach Boys, яке уособлювало каліфорнійську культуру, молодість та атмосферу нескінченного літа.

У 1966 році гурт випустив знаковий альбом “Pet Sounds” та сингл “Good Vibrations”, який очолив музичні чарти.

Після спаду популярності наприкінці 1960-х інтерес до творчості колективу відродився завдяки збірці “Endless Summer” у 1974 році. У 1988 році пісня “Kokomo”, співавтором якої також був Лав, знову вивела The Beach Boys на вершину чартів.

Конфлікти з Браяном Вілсоном та судові суперечки

Попри значний внесок у творчість The Beach Boys, Майк Лав залишався однією з найбільш суперечливих постатей в історії гурту.

Його тривалий конфлікт із Браяном Вілсоном, головним композитором та творчим лідером колективу, супроводжувався взаємними звинуваченнями та судовими розглядами.

У 1990-х роках Лав через суд домігся визнання свого співавторства у десятках композицій The Beach Boys.

Музиканта також звинувачували в тому, що він чинив опір творчим експериментам Вілсона. Сам Лав ці твердження заперечував, наголошуючи, що високо оцінював альбом “Pet Sounds”.

Після смерті Карла Вілсона у 1998 році Лав отримав ексклюзивне право гастролювати під назвою The Beach Boys. Це рішення спричинило тривалу юридичну суперечку з Елом Джардіном.

У 2012 році учасники оригінального складу, які залишалися живими, возз’єдналися для запису альбому “That’s Why God Made the Radio” та спільного туру. Однак після завершення гастролей Лав повернувся до виступів із власним складом гурту.

Браян Вілсон помер у червні 2025 року у віці 82 років.

Понад шість десятиліть у музиці

Майк Лав був єдиним незмінним учасником The Beach Boys від моменту заснування гурту. Протягом десятиліть він продовжував активно гастролювати, виконуючи класичні хіти колективу.

Поза музикою Лав був відомий своєю природоохоронною діяльністю та захопленням трансцендентальною медитацією. У 1968 році він разом із музикантами The Beatles відвідав Індію, де навчався у Махаріші Махеш Йогі.

Майк Лав був одружений п’ять разів і мав вісьмох дітей.