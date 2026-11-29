У ніч на 29 листопада безпілотники атакували Самарську область Росії. У Тольятті, за попередніми даними, внаслідок атаки виникла пожежа на хімічному заводі “Тольяттікаучук”.

Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали Supernova+, Exilenova+ та видання Astra.

Губернатор Самарської області В’ячеслав Федорищев заявив, що над регіоном нібито збили понад 20 безпілотників. За його словами, ціллю атаки було промислове підприємство, назву якого він не уточнив.

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За попередніми даними російської влади, загиблих та постраждалих немає.

Моніторингові канали Supernova+ та Exilenova+ повідомили про пожежу на заводі “Тольяттікаучук”, який, за їхніми даними, займається, зокрема, виробництвом компонентів ракетного палива.

Результати OSINT-аналізу видання Astra також вказують на ймовірне ураження цього підприємства.

Завод “Тольяттікаучук” входить до структури російської компанії “Татнефть” та виробляє синтетичні каучуки, мономери, вуглеводневі фракції й добавки до автомобільного бензину.

Тим часом Міністерство оборони РФ заявило про нібито збиття 1017 безпілотників за ніч над російськими регіонами та тимчасово окупованим Кримом.

Незалежного підтвердження наведеної російським відомством кількості збитих безпілотників немає.