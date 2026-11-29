У ніч на 29 листопада російські війська атакували Одеську область. Внаслідок ударів загинула жінка, ще п’ятеро людей постраждали.

Про це повідомили в ДСНС.

Внаслідок влучання у 14-поверховий житловий будинок на рівні четвертого та п’ятого поверхів виникла пожежа. Також пошкоджено два легкові автомобілі.

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У будинку загинула жінка, ще троє людей дістали поранення — двох із них врятували вогнеборці. Пожежу ліквідовано. Психологи ДСНС надали допомогу 13 мешканцям, серед яких двоє дітей.

Також внаслідок російської атаки спалахнула масштабна пожежа на складах з іграшками та побутовою технікою. Постраждали двоє людей. Роботу рятувальників ускладнювало сильне задимлення, яке майже повністю обмежувало видимість.

В Одеському районі пошкоджено будівлю фермерського господарства, де загорілися тюки із сіном.

До ліквідації наслідків російської атаки залучили понад 100 рятувальників ДСНС.