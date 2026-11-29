Російський удар по 14-поверхівці на Одещині: загинула жінка, двох людей врятували

Загальні бойові втрати Росії від початку повномасштабного вторгнення станом на 29 листопада 2026 року:

За минулу добу російська армія втратила 2479 військовослужбовців. Також Сили оборони України знищили 1547 безпілотників, 43 артилерійські системи та 598 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн.