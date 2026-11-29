За минулу добу російська армія втратила 2479 військовослужбовців. Також Сили оборони України знищили 1547 безпілотників, 43 артилерійські системи та 598 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
За добу Росія втратила:
- особового складу — 2479 осіб;
- танків — 4;
- бойових броньованих машин — 9;
- артилерійських систем — 43;
- РСЗВ — 1;
- засобів ППО — 1;
- наземних робототехнічних комплексів — 8;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 1547;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 598;
- спеціальної техніки — 4.
Загальні бойові втрати Росії від початку повномасштабного вторгнення станом на 29 листопада 2026 року:
- особового складу — близько 1 653 465 осіб;
- танків — 12 521;
- бойових броньованих машин — 26 047;
- артилерійських систем — 52 943;
- РСЗВ — 2 313;
- засобів ППО — 1 783;
- літаків — 456;
- гелікоптерів — 356;
- наземних робототехнічних комплексів — 3 261;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 625 223;
- крилатих ракет — 5 278;
- кораблів та катерів — 36;
- підводних човнів — 2;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 181 925;
- спеціальної техніки — 4 962.
У Генштабі зазначили, що дані уточнюються.