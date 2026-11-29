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Загалом за останню добу наслідки російських атак зафіксовано у трьох районах Київської області — Білоцерківському, Фастівському та Вишгородському.

Також уночі внаслідок російської атаки у Вишгородському районі пошкоджено приватний будинок та автомобіль.

У Фастові пошкоджено магазин, заклад харчування та торговельні приміщення. На місці працюють рятувальники, ліквідація пожежі триває.

Вранці 29 листопада російські безпілотники атакували Фастів Київської області. Внаслідок удару виникла пожежа на території ринку, інформація про постраждалих не надходила.