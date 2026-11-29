Вранці 29 листопада російські безпілотники атакували Фастів Київської області. Внаслідок удару виникла пожежа на території ринку, інформація про постраждалих не надходила.
Про це повідомив начальник Київської ОВА Тимур Ткаченко.
У Фастові пошкоджено магазин, заклад харчування та торговельні приміщення. На місці працюють рятувальники, ліквідація пожежі триває.
Також уночі внаслідок російської атаки у Вишгородському районі пошкоджено приватний будинок та автомобіль.
Загалом за останню добу наслідки російських атак зафіксовано у трьох районах Київської області — Білоцерківському, Фастівському та Вишгородському.
Пошкоджено:
- вісім багатоповерхових житлових будинків;
- 19 приватних будинків;
- гаражні та торговельні приміщення;
- автомобілі.
За минулу добу на Київщині внаслідок російських атак четверо людей отримали травми.
Мешканцям, чиє житло зазнало пошкоджень, надають необхідну допомогу.