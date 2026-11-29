У неділю, 29 листопада, громадяни Швейцарії, за попередніми результатами референдуму, підтримали послаблення обмежень на експорт озброєнь. За відповідні зміни проголосували 54% виборців.

Про це пише Reuters із посиланням на попередні оцінки соціологічної служби GFS Bern, підготовлені для швейцарського суспільного мовника SRF.

Якщо результати підтвердяться, це стане перемогою прихильників реформи, які стверджують, що чинне законодавство завдає шкоди національній оборонній промисловості та військово-промисловій співпраці з європейськими країнами.

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Запропоновані зміни передбачають можливість експорту швейцарських озброєнь до 36 західних країн, навіть якщо вони беруть участь у збройних конфліктах.

Крім того, буде послаблено вимоги щодо отримання дозволу Берна на реекспорт раніше придбаної швейцарської військової продукції.

Водночас зміни не поширюватимуться на Україну, яка й надалі не зможе отримувати швейцарські озброєння та військову техніку ані безпосередньо, ані через треті країни.

Остаточні результати референдуму очікуються пізніше в неділю.