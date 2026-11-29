У США починають формуватися контури президентської кампанії 2028 року. Серед потенційних незалежних кандидатів називають консервативного телеведучого Такера Карлсона та оскароносного актора Меттью Макконагі.

Про це пише американське видання The Hill.

Поки жоден із потенційних претендентів офіційно не оголосив про участь у президентських виборах.

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Попри невдачі незалежних кандидатів на проміжних виборах до Конгресу в листопаді 2026 року, політики, які не належать до двох основних партій, можуть вплинути на перебіг наступної президентської кампанії.

The Hill назвав п’ятьох потенційних претендентів на Білий дім, які можуть балотуватися як незалежні кандидати або представники третіх партій.

Ендрю Янг

Технологічний підприємець Ендрю Янг балотувався у президенти США у 2020 році від Демократичної партії та здобув популярність завдяки ідеї запровадження універсального базового доходу.

У 2021 році він залишив Демократичну партію та заснував центристську партію Forward (“Вперед”).

Янг не виключає можливості повторної участі у президентських виборах, цього разу як незалежний кандидат, із гаслом “Не ліворуч. Не праворуч. Вперед”.

За інформацією ЗМІ, він також контактував із представниками політичної організації No Labels та заснованої мільярдером Ілоном Маском партії America Party.

Такер Карлсон

Консервативний політичний коментатор та колишній ведучий Fox News Такер Карлсон розійшовся з Республіканською партією напередодні проміжних виборів 2026 року.

У червні він заявив, що протягом 35 років послідовно захищав республіканців, однак більше не може підтримувати їхню політику. Водночас Карлсон заперечував, що має намір обіймати політичні посади.

За повідомленнями ЗМІ, група колишніх соратників Дональда Трампа, серед яких ексконгресвумен Марджорі Тейлор Грін та колишній представник американської розвідки Джо Кент, намагалася переконати Карлсона балотуватися у президенти.

Цього тижня Washington Examiner повідомив, що Карлсон може готувати незалежну президентську кампанію на випадок, якщо кандидатом від республіканців стане державний секретар Марко Рубіо.

Водночас, за інформацією видання, Карлсон не планує балотуватися, якщо республіканці висунуть віцепрезидента Джей Ді Венса.

Сам Карлсон ці повідомлення публічно не коментував.

Томас Массі

Конгресмен-республіканець від штату Кентуккі Томас Массі програв вибори кандидату, якого підтримав Дональд Трамп.

Массі, який працює в Конгресі з 2012 року, неодноразово вступав у конфлікти з Трампом через питання державних витрат та фінансування уряду.

Він також був одним із двох республіканців у Палаті представників, які проголосували проти масштабного бюджетного законопроєкту Трампа One Big Beautiful Bill Act.

За інформацією Axios, представники Лібертаріанської партії розглядають можливість висунення Массі своїм кандидатом у президенти у 2028 році.

Конгресмен поки не оголошував про свої подальші політичні плани.

Дон Лемон

Колишній ведучий CNN, а нині незалежний журналіст Дон Лемон відкрито обговорює можливість участі у президентських виборах.

Він заявив, що обов’язково балотуватиметься, якщо демократи доможуться перегляду рішення Верховного суду США у справі Citizens United від 2010 року, яке дозволяє корпораціям необмежено фінансувати політичну рекламу за умови відсутності координації з кандидатами.

Лемон, якого звільнили з CNN у 2023 році, наголошує, що не є демократом, хоча підтримував кандидатів Демократичної партії на президентських виборах 2024 року.

Водночас журналіст визнає, що американська політична система створює значні перешкоди для участі незалежних кандидатів у виборах.

Меттью Макконагі

Оскароносний голлівудський актор Меттью Макконагі також опинився в центрі дискусій щодо потенційних кандидатів у президенти США.

Напередодні проміжних виборів зірка фільму “Інтерстеллар” оприлюднила відеозвернення, в якому закликала серйозніше ставитися до незалежних кандидатів та заявила про необхідність повернення американської політики до центру.

На думку актора, незалежних кандидатів слід розглядати не лише як спосіб протесту проти двопартійної системи, а й як реальних претендентів на перемогу.

Заява Макконагі спричинила припущення щодо його власних політичних амбіцій.

Раніше актор уже розглядав можливість балотуватися на посаду губернатора свого рідного штату Техас.

Однак можливу участь у президентських виборах 2028 року Макконагі поки публічно не коментував.