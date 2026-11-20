20 листопада Вищий антикорупційний суд визнав винним чинного народного депутата України у справі про 558 тис. грн неправомірної вигоди за сприяння приватній компанії у перемозі в тендері на постачання медичного обладнання. Йому призначили 3 роки 6 місяців позбавлення волі.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Суд визнав депутата винним за ч. 2 ст. 369-2 КК України. Крім ув’язнення, йому заборонили обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування протягом трьох років.

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Вирок набере законної сили через 30 днів після проголошення, якщо його не оскаржать в апеляційному порядку.

558 тисяч гривень за перемогу в тендері

За даними слідства, у січні 2022 року народний депутат через довірену особу отримав 558 тис. грн неправомірної вигоди.

Ця сума становила 30% вартості договору на постачання системи ультразвукової діагностики, укладеного лікарнею в Житомирі з приватним підприємством.

Кошти, за даними САП, передавалися за вплив на посадовців лікарні, щоб приватну компанію визнали переможцем публічної закупівлі.

Обіцяв ще два контракти на понад 38 млн грн

Слідство також встановило, що обвинувачений обіцяв у майбутньому за “відкат у 30 відсотків” використати свій вплив для фінансування та реалізації ще двох договорів.

Йшлося про постачання системи магнітно-резонансної томографії та лапароскопічного обладнання на загальну суму понад 38 млн грн.

Обвинувальний акт направили до суду ще у 2022 році. У САП зазначили, що протягом майже чотирьох років обвинувачений неодноразово не з’являвся на судові засідання.