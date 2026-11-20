Увечері 20 листопада російські війська завдали балістичного удару по центру Кривого Рогу. Кількість постраждалих зросла до 20, серед них троє дітей.

Про атаку повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, а оновлені дані про постраждалих оприлюднили у Дніпропетровській ОВА.

За словами Лукашука, удар припав по центру міста поруч із житловими будинками та рестораном. Це сталося ввечері у п’ятницю в людному місці.

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Спочатку в ОВА повідомляли щонайменше про вісьмох постраждалих. У місті пошкоджені ресторан, гаражі та автомобілі.

Згодом кількість поранених зросла до 20.

Серед постраждалих — троє дітей. 7-річний хлопчик перебуває у важкому стані в лікарні, медики борються за його життя.

На місці удару працюють усі служби.