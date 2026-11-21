Перша леді США Меланія Трамп заявила, що Сполучені Штати, Україна та Росія ведуть переговори про можливе припинення вогню, яке може відбутися ще до Різдва. Водночас вона не уточнила, про яке саме перемир’я йдеться.

Про це Меланія Трамп розповіла в ефірі телеканалу Fox News, відповідаючи на запитання ведучих про те, чого вона найбільше очікує від майбутніх різдвяних свят.

“Звичайно, миру в усьому світі. Але насамперед я хотіла б більше домовленостей про припинення вогню. Ми могли б дуже швидко це зробити за бажання України та Росії. Ми вже ведемо переговори, тож, можливо, ще одне припинення вогню настане до Різдва. Я сподіваюся на це”, — сказала перша леді США.

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Меланія Трамп не пояснила, про яке саме припинення вогню йдеться та які домовленості наразі обговорюють сторони.

Україна та Росія поки не коментували її заяву.

У США та Україні Різдво відзначають 25 грудня, тоді як у Росії — 7 січня.

Раніше Меланія Трамп уже брала участь у гуманітарних ініціативах, пов’язаних із російсько-українською війною. Зокрема, за заявами російської та української сторін, вона відіграла ключову посередницьку роль в організації гуманітарної місії в Олешках Херсонської області.