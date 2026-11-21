У ніч на 21 листопада російські війська атакували Україну 148 безпілотниками та трьома балістичними ракетами. Протиповітряна оборона збила або подавила 117 дронів, водночас зафіксовано влучання на 19 локаціях.

Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, атака розпочалася о 18:00 20 листопада. Російські війська застосували три балістичні ракети “Іскандер-М”/KN-23/С-400 із Брянської області РФ та тимчасово окупованого Криму.

Крім того, Росія запустила 148 ударних безпілотників типу Shahed, “Гербера” та дронів-імітаторів “Пародія”. Серед них було 87 реактивних “Шахедів”.

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Запуски безпілотників здійснювалися з напрямків Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллерово в Росії, а також із тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського в Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00 21 листопада протиповітряна оборона збила або подавила 117 безпілотників різних типів, серед яких 67 реактивних “Шахедів”.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 19 локаціях. Ще на дев’яти локаціях впали уламки збитих цілей.

У Повітряних силах зазначили, що атака триває. Станом на момент повідомлення в повітряному просторі України залишалося близько 10 російських безпілотників.