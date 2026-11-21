Кабінет Міністрів України надав статус пам’ятки національного значення місцю протестів і масових вбивств під час Революції Гідності в районі Алеї Героїв Небесної Сотні в Києві.

Про рішення уряду повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький у День Гідності та Свободи, 21 листопада.

За його словами, територія навколо Алеї Героїв Небесної Сотні, де під час Революції Гідності відбувалися протести та масові вбивства учасників Майдану, отримала статус пам’ятки національного значення.

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“Український уряд ухвалив нове рішення: місце протестів і масових вбивств під час Революції Гідності навколо Алеї Героїв Небесної Сотні тепер має статус пам’ятки національного значення. Наш обов’язок — зберегти це історичне місце”, — заявив Корецький.

Рішення ухвалено в День Гідності та Свободи, коли Україна вшановує учасників Помаранчевої революції та Революції Гідності.

Прем’єр-міністр наголосив на важливості збереження пам’яті про людей, які відстоювали свободу та демократичне майбутнє України.

“Сьогодні ми вшановуємо пам’ять Героїв Небесної Сотні та згадуємо всіх, хто брав участь у Революції Гідності. Їхня рішучість стояти до кінця й ніколи не здаватися надихатиме майбутні покоління українців”, — зазначив глава уряду.