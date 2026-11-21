Після ранкової російської атаки 21 листопада у двох районах Києва виявили бойові частини балістичної ракети та безпілотника, які не здетонували під час падіння. У Подільському районі сапери вилучили боєприпас вагою близько 500 кг, а в Солом’янському — 50-кілограмову бойову частину дрона.
Про знешкодження небезпечних боєприпасів повідомили в поліції Києва.
За інформацією правоохоронців, у Подільському районі російська балістична ракета влучила на подвір’я приватного домоволодіння. Її бойова частина не здетонувала та становила серйозну загрозу для людей.
На місце прибули вибухотехніки столичної поліції. Фахівці перевели боєприпас у безпечний стан, після чого спільно із саперами ДСНС вилучили бойову частину вагою близько 500 кг.
Її мають знешкодити на спеціальному полігоні.
Ще один небезпечний боєприпас виявили в Солом’янському районі столиці. Там між п’ятиповерховими житловими будинками впала бойова частина російського безпілотника вагою 50 кг.
Поліцейські-вибухотехніки розрядили боєприпас і транспортували його на спеціальний підривний майданчик.
Обидві небезпечні знахідки виявили після ранкової атаки російських військ на Київ.